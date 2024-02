Napoli – Trovato in possesso di droga, fermato 36enne

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazzetta Pignasecca, hanno fermato uno scooter con a bordo un uomo.

Il predetto, sin da subito, è apparso insofferente al controllo da parte dei poliziotti i quali lo hanno trovato in possesso di 6 involcri con circa un grammo di cocaina e di 15 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, il 36enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.