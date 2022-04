Napoli – Trovato a spacciare droga, arrestato 29enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cupa Capodichino hanno notato un uomo avvicinarsi ad un’auto in sosta con il motore acceso e consegnare al passeggero qualcosa in cambio di denaro.

Lo spacciatore, alla vista dei poliziotti, ha tentato una breve fuga a piedi ma è stato raggiunto e trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, di 20 involucri contenenti 6,2 grammi circa di cocaina e di 55 euro.

A.D.M., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.