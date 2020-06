Napoli – Tentano di rubare un’auto, arrestati tre giovani

Stanotte, gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Orazio tre giovani, uno dei quali indossava un casco, che armeggiavano su un’auto parcheggiata sulla strada.

I poliziotti hanno bloccato i tre uomini trovandoli in possesso di attrezzi da scasso con cui avevano forzato il cilindro della serratura dell’auto.

Luigi Carriola e Vincenzo Persico, di 26 e 21 anni con precedenti di polizia, e R.V., 23enne , tutti napoletani, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.