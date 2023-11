Napoli – Tenta una rapina, arrestato 33enne

Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi, all’interno della galleria commerciale, per la segnalazione di una persona aggredita.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto personale della vigilanza privata che stava soccorrendo un uomo con delle ferite il quale ha indicato un soggetto che, poco prima, dopo averlo aggredito con calci e pugni, aveva tentato di sottrargli il cellulare ma era stato fermato da una pattuglia dell’Esercito Italiano.

Pertanto, un 33enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentata rapina e lesioni personali.