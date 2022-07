Napoli – Tenta di rapinare una donna, arrestato 26enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere corso Umberto, hanno udito alcune urla provenire da una stradina interna.

I poliziotti, giunti in via San Pietro ad Aram, hanno visto un uomo che stava minacciando una donna con una pistola a scopo di rapina. Gli operatori hanno subito disarmato e bloccato l’uomo, accertando che la pistola era una replica priva di tappo rosso e di cartucce.

H.K., 26enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.