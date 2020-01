Napoli – Tenta di investire i poliziotti, arrestato 31enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Protopisani un’auto con due persone a bordo che procedeva ad alta velocità. Gli agenti hanno intimato l’alt alla vettura che ha proseguito la sua corsa e il conducente, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha tentato di investire i poliziotti per poi essere bloccato, dopo un inseguimento, in via Case dell’Acqua a Casalnuovo.

Pasquale Salvatore Ronza, 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale