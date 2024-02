Napoli – Sperona moto della polizia, arrestato 34enne

Ieri mattina, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio hanno controllato, in vico Santa Maria degli Angeli alle Croci, uno scooter con due persone a bordo.

In quel momento il conducente, apparso sin da subito particolarmente agitato, ha accelerato la marcia investendo un operatore e speronando una delle moto, ma i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 34enne napoletano, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, poiché trovato in possesso di un involucro contenente circa 2 grammi di marijuana, e gli sono state altresì contestate due violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e per guida con patente sospesa.