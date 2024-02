Napoli – Spaccio di droga: tre arresti

Rione Berlingieri: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un giovane.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Monte Nevoso un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa dal sottosella di uno scooter, lo ha ceduto, in cambio di denaro, ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; nel sottosella, invece, gli operatori hanno rinvenuto 75 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 100 grammi e 25 pezzi di hashish del peso di circa 131 grammi.

Per tali motivi, un 14enne napoletano, con precedenti di polizia, è tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Pianura: sorpreso in casa con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 38enne napoletano.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Pianura, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un viavai di persone entrare ed uscire da uno stabile.

L’attività di osservazione ha consentito ai poliziotti di individuare, nello specifico, un appartamento dove queste persone si recavano; pertanto, hanno effettuato un controllo dell’abitazione all’interno della quale hanno sorpreso un uomo seduto ad un tavolo sul quale vi erano tre involucri di cocaina del peso di 9 grammi circa, due bilancini di precisione intrisi della stessa sostanza, diverso materiale per il confezionamento della droga, un telefono cellulare e 2690 euro; inoltre, all’interno di un pensile della cucina, gli operatori hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 70 grammi circa e due documenti di identità di cui uno, intestato all’indagato ma risultato contraffatto mentre l’altro, privo di foto ed intestato ad un’altra persona, è risultato essere provento di furto.

Pertanto, un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ricettazione e possesso di documenti di identificazione falsi.

Piazza Garibaldi: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato arresta un 37enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in via Torino, hanno notato un soggetto che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di una bustina di marijuana appena acquistata, che l’indagato, trovato in possesso di 11 bustine della stessa sostanza del peso di circa 12 grammi, di 4 pezzi di hashish del peso di circa 6 grammi e di 70 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, il 37enne di origini gambiane, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.