Napoli – Spaccio di droga in città, tre arresti

Montecalvario: rinvenuti oltre 2 kg di droga dalla Polizia di Stato.

Giovedì mattina, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Trucco hanno rinvenuto, in un carretto posto sulla pubblica via, 21 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 2,1 kg e un involucro di cocaina del peso di circa 55 grammi che sono stati sequestrati.

Centro Storico: sorpreso con la droga. Arrestato un 39enne dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo all’interno di un esercizio commerciale del centro storico dove hanno rinvenuto 12 involucri contenenti circa 2,5 grammi, 2 involucri di hashish del peso di circa 4 grammi e 25 euro; il gestore, invece, è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina del peso di circa 1,65 grammi.

Per tali motivi, il 39enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Piazza Bellini: scoperti a cedere sostanza stupefacente. Due arresti della Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato due persone, ferme nei pressi dell’obelisco, alle quali si è avvicinata una terza persona che ha consegnato loro una banconota in cambio di una bustina trasparente.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente bloccando gli indagati, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandoli in possesso complessivamente di 24 stecche di hashish del peso di circa 36 grammi, di 30 bustine di marijuana del peso di circa 37 grammi, circa 8 grammi di cocaina e 705 euro; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e pertanto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per tali motivi, due gambiani, rispettivamente di 26 e 29 anni con diversi alias e precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale.