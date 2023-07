Napoli – Spaccio di droga, fermato 29enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessio Mazzocchi, hanno notato un uomo cedere un involucro a una persona che, alla vista della volante, lo ha lasciato cadere a terra per poi darsi alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato i due uomini trovando lo spacciatore in possesso di 415 euro; inoltre, hanno recuperato l’involucro contenente circa 0,5 grammi di cocaina.

A.M., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.