Napoli – Spaccio di droga, arrestato 36enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Sant’Alfonso Maria de Liguori un uomo che, dopo aver consegnato a due giovani un involucro in cambio di una banconota di 10 euro, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato in Corso Garibaldi e gli hanno rinvenuto indosso 2 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 3 grammi, la somma di 10 euro nonchè un bilancino ed un cellulare di cui si era disfatto l’uomo durante la fuga.

Nel frattempo, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Liguria ha bloccato uno degli acquirenti, una 19enne, che è stata trovata in possesso di circa 1 grammo di hashish ed è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di hashish mentre lo spacciatore, Vincenzo Falanga, 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.