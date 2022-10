Napoli – Sorpreso in casa con numerosi smartphone ed altri oggetti di provenienza illecita, denunciato 38enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina hanno notato un uomo uscire da uno stabile per consegnare ad un altro due telefoni cellulari; alla loro vista, l’uomo ha desistito, tentando di rientrare in casa, mentre l’altro si è allontanato velocemente.

Gli operatori sono riusciti a bloccare l’uomo sull’uscio della sua abitazione ed hanno intravisto, dalla porta semichiusa del suo appartamento, diversi oggetti ammassati sul pavimento, pertanto hanno effettuato un controllo all’interno dell’abitazione dove hanno rinvenuto altri 42 smartphone, una bici elettrica, un monopattino elettrico, 10 computer portatili, un tablet e 7 carte di identità elettroniche, di cui cinque risultavano provento di furto o di rapina.

L’uomo, un 38enne nigeriano, è stato denunciato per ricettazione, mentre il materiale rinvenuto è stato sequestrato.