Napoli – Sorpreso con un coltello, denunciato 21enne

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Maria Longo, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, dopo averlo identificato per un 21enne napoletano con precedenti di polizia, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 cm; pertanto lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.