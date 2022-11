Napoli – Sorpreso con la droga, in manette 39enne

Stanotte gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Vicoletto San Gennaro dei Poveri, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ma l’uomo, durante le fasi del controllo, ha cercato di disfarsi di due involucri contenenti cocaina che sono stati recuperati; inoltre, è stato trovato in possesso di un altro involucro della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 7 grammi e di 270 euro.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto, in una scatola riposta su una mensola, un involucro contenente circa 2,5 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

L.F., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.