Napoli – Sorpreso con la droga, in manette 36enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Giustiniano un uomo trovandolo in possesso di 26 involucri contenenti circa 16 grammi di cocaina, di una stecca di hashish del peso di circa 2 grammi e di 100 euro.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto circa 300 grammi di cocaina, un involucro contenente circa 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione, due macchine per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga.

A.R., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.