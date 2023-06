Napoli – Trovata con un tirapugni, denunciata una donna

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato a Porta Capuana una donna trovandola in possesso di un tirapugni in metallo; pertanto, dopo averla identificata per una 41enne napoletana, l’hanno denunciata per porto abusivo di armi.