Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 33enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto seduto su una panchina che, dopo aver prelevato qualcosa dalla bocca, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’indagato che l’acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina appena acquistato, mentre il prevenuto è stato bloccato non senza difficoltà e trovato in possesso di 3 involucri, di cui uno occultato in bocca, contenenti complessivamente circa un grammo della stessa sostanza, di una dose di eroina e di 90 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il predetto, un 33enne marocchino con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.