Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 20enne

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona per poi allontanarsi velocemente in direzione di corso Garibaldi.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e dopo una colluttazione bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di 2 grammi circa e 5 euro, evidente provento dell’attività delittuosa posta in essere poc’anzi.

Il prevenuto, un 20enne rumeno con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.