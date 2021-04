Napoli – Sorpreso a spacciare, fermato 23enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Sant’Antonio Abate due persone, una delle quali a bordo di uno scooter, che stavano scambiando qualcosa in cambio di denaro e che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale l’acquirente a bordo dello scooter è riuscito a dileguarsi, mentre lo spacciatore è stato raggiunto e bloccato in vico Guardia e trovato in possesso di 4 involucri contenenti un grammo di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e un coltellino a farfalla.

E. A., 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.