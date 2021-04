Napoli – Sequestrati 77 veicoli senza assicurazione

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in gradini San Nicandro, vico Lammatari, via Sanità, via San Gennaro dei Poveri, via Cavone San Gennaro, vicoletto San Gennaro dei Poveri, vicoletto San Vincenzo, salita dello Scudillo, salita Di Mauro dove hanno sequestrato 60 motoveicoli e 17 autovetture parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.