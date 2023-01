Napoli – Sorpreso a spacciare, arrestato marocchino

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Carriera Grande hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dalla sella di una bicicletta abbandonata in strada, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro.

Gli operatori li hanno raggiunti e bloccati trovando l’acquirente in possesso di due dosi contenenti una eroina e l’altra cocaina, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 140 euro; inoltre, hanno rinvenuto sotto il sellino della bici 12 involucri contenenti circa 2 grammi di cocaina e 4 dosi con circa 1,3 grammi di eroina.

Un 37enne marocchino è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.