Napoli – Sorpreso a spacciare, arrestato 44enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello angolo via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo consegnare una banconota ad una persona in cambio di qualcosa; lo stesso, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 14 involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina che l’uomo aveva occultato in bocca.

V.C., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.