Napoli – Sorpreso a rovistare in un’auto in sosta, arrestato 48enne

Mercoledì mattina gli agenti dei commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Mastellone un uomo intento a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo che aveva in mano una pinza ed un cacciavite con cui aveva infranto il deflettore della vettura.

Salvatore Carrotta, 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.