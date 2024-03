Napoli – Sorpreso a cedere droga, arrestato un uomo

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da una scatoletta posta nella fessura di una serranda di un deposito in disuso, lo ha consegnato ad una persona in cambio cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, sia l’indagato, trovato in possesso di 2 involucri contenenti cocaina, di un pezzo di hashish del peso di circa 11 grammi, e di 235 euro, evidente provento dell’attività delittuosa, sia l’acquirente, trovato in possesso della dose appena acquistata; inoltre, gli operatori hanno recuperato la scatola al cui interno hanno rinvenuto altri 7 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 1,3 grammi.

Ancora, il predetto, una volta accompagnato negli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta aggressiva danneggiando una sedia.

Per tali motivi, un 28enne della Guinea, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.