Napoli – Sorpreso a bordo di uno scooter con una pistola replica: denunciato 15enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Medaglie d’Oro, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo.

Gli operatori li hanno raggiunti ed hanno rinvenuto, nel vano sotto sella, una pistola replica modello Bruni priva di caricatore e tappo rosso.

Il conducente, identificato per un 15enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti offendere.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che lo scooter su cui viaggiavano era sottoposto a sequestro amministrativo e sprovvisto di copertura assicurativa, pertanto al conducente sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa mentre lo scooter è stato confiscato.

Infine, sia il conducente che il passeggero sono stati affidati ai genitori.