Napoli – Sorpresa in casa con la droga, arrestata 47enne

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Miccoli presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto 4 buste contenenti 318 grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione.

G.M., 47enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.