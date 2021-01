Napoli – Sequestrati oltre 6 kg di marijuana e arrestati due spacciatori

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Alfonso Ruta presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno bloccato tre persone ed hanno rivenuto, sul tavolo del soggiorno, 13 involucri contenenti ognuno 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6,6 kg, un bilancino di precisione, 7 smartphone e diverso materiale per il confezionamento della droga.

M. R. e R. P., napoletani di 54 e 23 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre una 44enne ucraina è stata denunciata per lo stesso reato.