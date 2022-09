Napoli – Scampia: armato di piccone, denunciato un uomo

Sabato sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Resistenza hanno notato una persona che stava rincorrendo una donna con un oggetto appuntito.

I poliziotti hanno raggiunto, bloccato e disarmato l’uomo che è stato trovato in possesso di un piccone con la lama di 23 cm.

Un 49enne della Macedonia, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.