Napoli-Vomero: ruba in un negozio, denunciata.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Alessandro Scarlatti per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcuni dipendenti dell’esercizio commerciale i quali hanno raccontato che l’addetta all’antitaccheggio si era posta all’inseguimento di una donna dopo averla vista uscire dal negozio facendo scattare l’allarme sonoro.

Gli operatori le hanno rintracciate in corso Vittorio Emanuele accertando che la donna aveva asportato diversi capi di abbigliamento per un valore di 127 euro; inoltre, la stessa è stata trovata in possesso di un coltello da cucina ed un paio di forbici.

La donna, 53enne ucraina irregolare sul territorio nazionale, è stata denunciata per furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.