Napoli – Ruba un cellulare, denunciato 30enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, mentre passeggiava in via Santa Brigida un uomo le aveva asportato il cellulare dalla borsa e, accortasi del furto, aveva contattato il 113 senza perdere mai di vista il malvivente.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno raggiunto e bloccato l’uomo, un 30enne algerino irregolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato per furto aggravato e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel te