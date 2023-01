Napoli – Ruba un cellulare, arrestato 32enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Siniscalchi, hanno notato una persona che stava rincorrendo un uomo .

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, terminato in vico Palazzo Due Porte, hanno raggiunto il fuggitivo e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un telefono cellulare; in quel momento, gli operatori sono stati raggiunti dall’altra persona la quale ha raccontato che l’uomo, poco prima, gli aveva sottratto il cellulare mentre si trovava in un negozio di alimentari di vico VII Duchesca.

L.C., 32enne del Gambia con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.