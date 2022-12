Napoli – Ruba su un’auto in sosta, denunciato un uomo

Ieri pomeriggio due agenti, uno del Commissariato Vasto-Arenaccia e l’altra del Commissariato Scampia, liberi dal servizio, nel percorrere via Oliviero Zuccarini hanno notato, nei pressi del parcheggio dell’ANM, un uomo che, dopo aver smontato le barre portapacchi dal tettuccio di un’auto in sosta, ha tentato di allontanarsi frettolosamente a bordo della sua vettura.

I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di un chiavino esagonale a “T” e delle barre asportate poco prima.

L’uomo, un 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo