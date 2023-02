Napoli – Reati contro il patrimonio, in carcere 57enne algerino

Sabato pomeriggio, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo a piedi che, allo loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 57enne algerino e lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di un anno, 8 mesi e 27 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.