Napoli – Rapinarono e pugnalarono un bengalese: nei guai 5 minori

Per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si comunica che, in data odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia cautelare in I.P.M. e del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Pubblico Ministero Minorile, nei confronti di cinque minori.

I destinatari del provvedimento cautelare sono gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina commessa nel marzo scorso ai danni di un cittadino bengalese a cui avrebbero asportato la somma di €2.000,00, dopo averlo percosso con calci e pugni. Al fine di guadagnare la fuga, inoltre, uno di essi non avrebbe esitato a sferrare una pugnalata in pieno torace alla vittima che veniva poi trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Cardarelli” per essere sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza.

Le indagini condotte nell’immediatezza dei fatti, in particolar modo attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, incrociate con l’individuazione fotografica effettuata dalla vittima e dalle testimonianze rese da soggetti presenti al momento dei fatti, hanno consentito di individuare il gruppo di minorenni e, in particolare, il presunto autore del tentato omicidio.

Sono, altresì, in corso ulteriori indagini finalizzate ad acclarare l’eventuale responsabilità degli odierni indagati in merito ad analoghi episodi.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.