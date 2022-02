Napoli – Rapina un cellulare, arrestato un uomo

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati attirati dalle urla di una donna la quale indicava un uomo che le aveva rubato il cellulare facendola rovinare al suolo e si stava allontanando in direzione di corso Garibaldi.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo dopo pochi metri trovandolo in possesso dello smartphone che è stato restituito alla vittima.

A.M.K., 37enne del Mali con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.