Napoli – Rapina un cellulare, arrestato 31enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nel transitare in Via Marina, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, era stata scippata del suo cellulare da un uomo.

In quei frangenti gli operatori hanno comunicato alla Centrale Operativa le descrizioni del malvivente che, poco dopo, è stato intercettato in corso Umberto I dai poliziotti della Squadra Mobile; l’uomo, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga colpendo gli agenti che, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso del cellulare asportato alla donna.

A.A.I.,31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria e lesioni personali, mentre il cellulare è stato restituito alla proprietaria.