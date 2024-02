Napoli – Rapina, ricettazione e reati contro il patrimonio: arrestate tre persone

Napoli: rintracciato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare un anno di reclusione.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di un 47enne marocchino, un provvedimento per la carcerazione, emesso a maggio del 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di un anno di reclusione per il reato di ricettazione, commesso nel 2011, è stato rintracciato dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione.

Centro storico: rapina una donna bloccandole il polso. Arrestato un giovane dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, nel transitare corso Garibaldi, hanno notato un soggetto che, con atteggiamento circospetto, stava seguendo una donna e, dopo averle bloccato il polso, le ha strappato dalle mani un telefono cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di via Marco di Lorenzo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto in corso Umberto I trovandolo in possesso del cellulare appena asportato alla donna.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 19enne marocchino, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali.

Corso Novara: rintracciato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno eseguito, nei confronti di un 37enne rumeno, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso ad agosto del 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di 5 anni, 4 mesi e 25 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato presso una struttura ricettiva di corso Novara.