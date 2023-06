Napoli – Quartieri Spagnoli: tre persone denunciate per rissa

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Concordia per una segnalazione di una rissa in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto diverse persone litigare tra loro riuscendo a bloccarne tre mentre le altre sono riuscite ad allontanarsi; in particolare, una delle tre è stata trovata in possesso di una mannaia con la lama lunga circa 23 cm occultata sotto la maglietta.

Tre indiani, di 33, 50 e 30 anni, sono stati denunciati per rissa; inoltre, il 33enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il 50enne e il 30enne sono stati denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato poiché irregolari sul territorio nazionale.