Napoli – Nasconde droga nelle sigarette, preso 22enne

Nella notte scorsa, gli agenti del Commissariato Decumani, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato due giovani confabulare in modo sospetto che, alla loro vista, si sono dati alla fuga per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato uno di loro in piazza Principe Umberto ed hanno recuperato un pacchetto di sigarette di cui lo stesso si era disfatto durante la fuga, e al cui interno sono state rinvenute 6 stecche di hashish del peso di 14 grammi circa e 4 bustine di cocaina del peso di 4,50 grammi circa.

Pertanto, un 22enne gambiano con precedenti di polizia anche specifici è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.