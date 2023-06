Napoli – Lite con coltelli, denunciati due uomini

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci all’angolo con via Galileo Ferraris, hanno notato due uomini litigare brandendo due coltelli; questi ultimi, alla loro vista, hanno lasciato cadere a terra i coltelli, ciascuno con la lama della lunghezza di 12 cm.

Gli operatori, dopo averli identificati per due nigeriani di 35 e 38 anni irregolari sul territorio nazionale, hanno accertato che la lite era scaturita per futili motivi; pertanto li hanno denunciati per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.