Napoli – La Polizia arresta due borseggiatori

Nella scorsa mattinata gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel corso di un servizio antiborseggio, hanno tratto in arresto due napoletani di 61 e 64 anni, entrambi con precedenti, per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, gli operatori, all’interno della stazione metropolitana di Napoli Piazza Garibaldi, hanno notato subito due uomini che, con fare sospetto, si aggiravano scrutando persone e bagagli.

L’intuito investigativo non è stato disatteso, infatti, i due, monitorati a distanza, hanno iniziato a seguire un uomo ed uno di essi, approfittando della calca, lo ha spinto in modo da distrarlo, mentre l’altro, gli ha sfilato il telefono cellullare dalla tasca dei pantaloni. A quel punto i poliziotti sono intervenuti traendo in stato di arresto i due e recuperando la refurtiva poi restituita alla vittima.

Al termine delle incombenze di rito, i prevenuti, su disposizione del PM di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in attesa del rito direttissimo.