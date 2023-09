Napoli – Il Generale di Corpo D’Armata De Vita premia 8 militari per complesse indagini contro la criminalità

All’interno del cortile d’Onore della Caserma intitolata al V. Brig. M.O.V.M. Salvo D’Acquisto, sede del Comando Legione Carabinieri “Campania”, ha avuto luogo una cerimonia per il conferimento di onorificenze ed encomi a otto militari dell’Arma che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei compiti istituzionali.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Generale di C.A. Antonio De Vita, al vertice del Comando Interregionale Carabinieri ”Ogaden”, accompagnato dal Generale di Divisione Antonio Jannece, Comandante della Legione “Campania”. Presenti all’evento i Comandanti Provinciali di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, dei Gruppi di Napoli, Castello di Cisterna, Torre Annunziata ed Aversa nonché una delegazione della rappresentanza militare e dell’A.N.C., insieme a famigliari ed amici dei premiati.

Il Generale De Vita ha espresso il suo grande apprezzamento per la meritoria attività dei militari ricompensati che hanno svolto, con spirito di sacrificio, abnegazione e alte capacità, complesse e articolate indagini per contrastare efficacemente i fenomeni delinquenziali del territorio. Essi costituiscono solo una rappresentanza dei Carabinieri di ogni ordine e grado che ogni giorno si prodigano nelle variegate attività di servizio e l’Alto Ufficiale ha colto l’occasione per esprimere il suo più caloroso ringraziamento a tutti loro che, nel quotidiano agire, contribuiscono ad aiutare e proteggere la popolazione. Il lavoro del Carabiniere, ha ribadito, è un servizio per il prossimo, da svolgere sempre con passione, professionalità e altruismo, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato.

Al termine della cerimonia il Generale De Vita ha visitato il Sacrario ai Caduti, la Sala Situazione e i diversi uffici e sale dislocati all’interno del Comando.