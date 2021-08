Napoli – I convocati per l’amichevole con il Wisla Cracovia: out Osimhen

Pomeriggio di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center.

La squadra si è allenata sul campo 2. Dopo una prima fase di attivazione e rapidità il gruppo ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto.

Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Ounas ha svolto parte del lavoro in palestra e parte personalizzato in campo.

Fabian, Insigne, Di Lorenzo, Luperto e Meret hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Contini ha svolto terapie per una contrattura all’adduttore.

Osimhen non prenderà parte alla trasferta di Cracovia e svolgerà allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center insieme ai nazionali rientrati quest’oggi.

I convocati per il match di domani contro il Wisla Cracovia: Boffelli, Idasiak, Ospina, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, D’Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski, Politano