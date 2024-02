Napoli/Giugliano – Controlli della polizia: ecco i risultati

Giugliano: controlli di veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno controllato diversi veicoli accertando che uno di essi circolava con le autorizzazioni scadute, pertanto, al conducente è stata contestata una violazione al Codice della Strada per uso improprio del veicolo con il ritiro contestuale della carta di circolazione; lo stesso è stato, altresì, sanzionato per mancata revisione e mancata copertura assicurativa.

Controlli all’aeroporto di Capodichino.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli – Capodichino, i carabinieri del Nucleo Operativo Stella, i militari della Guardia di Finanza e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto e dell’Unità Operativa Polizia Turistica, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllati 55 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 8 violazioni del Codice della Strada a diversi tassisti e conducenti NCC poiché sorpresi ad esercitare l’attività con tassametro spento, per mancanza di tariffario, per mancato foglio di servizio, per mancata revisione periodica e per veicolo adibito abusivamente all’esercizio dell’attività di NCC (noleggio con conducente). Agli stessi sono state, altresì, ritirate le carte di circolazione, sottoposti i veicoli a fermo amministrativo e sono segnalati all’Ufficio Trasporto Pubblico non di linea del Comune di Napoli.

Infine, gli operatori hanno sanzionato un venditore ambulante e gli hanno, inoltre, notificato un ordine di allontanamento.

Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri della Guardia di Finanza, con il supporto dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio, via Marvasi e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone e controllate 16 attività commerciali, elevando 9 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 9.750 euro e sequestrando, altresì, 195 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 95 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllato 57 veicoli e contestata una violazione al Codice della Strada.