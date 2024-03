Napoli – Fugge a bordo di un’auto rubata ma resta bloccato nel traffico, raggiunto e arrestato

Nella mattinata di ieri, un uomo ha segnalato alla Sala Operativa di aver subito il furto della sua auto in via Alberto Marghieri e che, attualmente, stava inseguendo il ladro a bordo di un altro veicolo.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Decumani, postisi immediatamente alla ricerca del veicolo rubato, lo hanno intercettato, poco dopo, in corso Garibaldi dove, il conducente, alla vista degli operatori, ha effettuato una manovra repentina nel tentativo di eludere il controllo e darsi alla fuga nei vicoletti adiacenti ma, in via Nicola Mignogna, il traffico ha arrestato la sua corsa. Qui, il predetto ha abbandonato il veicolo continuando la fuga a piedi ma, è stato raggiunto e bloccato.

Pertanto, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.