Napoli – Forcella: sorpresi con la droga, fermati due uomini

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Forcella dove hanno sorpreso lo stesso con altre due persone, di cui una intenta a confezionare della sostanza stupefacente e l’altra con una bustina contenente circa 0,4 grammi di cocaina; inoltre, hanno trovato due donne davanti ad un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da cinque telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava la pubblica via.

I poliziotti, grazie al supporto di un’ Unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto nell’appartamento tre involucri contenenti circa 21 grammi di cocaina, 5 bustine di hashish del peso di circa 12 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 16.875 euro.

Inoltre, con il supporto di personale tecnico dell’Enel, hanno verificato che il contatore dell’energia elettrica era allacciato abusivamente alla rete pubblica.

P.D.M. e D.D.M., napoletani di 48 e 66 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre le due donne, napoletane di 25 e 51 anni, sono state denunciate per lo stesso reato; inoltre il 48enne è stato, altresì, denunciato per furto aggravato di energia elettrica.

L’uomo trovato in possesso della bustina di cocaina, un 51enne napoletano, è stato, invece, denunciato per favoreggiamento personale, poiché al momento del controllo non ha saputo giustificare la provenienza della bustina, nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.