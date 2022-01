Napoli – Fermato in possesso di droga, arrestato uno spacciatore

Stamattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava hanno notato una persona che, uscita da uno stabile, alla loro vista ha tentato di allontanarsi a piedi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato e trovato in possesso di 21 stecche di hashish del peso di circa 65 grammi, 20 involucri contenenti 5,5 grammi circa di cocaina e 25 bustine con 30 grammi circa di marijuana. M.F., 20enne di Orta di Atella, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.