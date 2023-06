Napoli – Fa esplodere un petardo e oppone resistenza ai poliziotti: denunciato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso uno stabile di Strada Comunale dei Cavoni per una segnalazione di un’esplosione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, aveva visto lanciare un petardo da un condomino; pertanto gli operatori si sono recati presso l’appartamento segnalato e, dopo svariate richieste, l’uomo ha aperto la porta brandendo un bastone di legno con la punta in metallo per poi scagliarsi contro di loro fino a quando è stato bloccato; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 8 artifizi pirotecnici cat.4, due scatole di petardi, due mazze con punta in metallo, un punteruolo in metallo ed un bastone animato della lunghezza di 89 cm.

Un napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a Pubbico Ufficiale, detenzione di materie esplodenti, accensioni ed esplosioni pericolose e porto di armi od oggetti atti ad offendere.