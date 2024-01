Napoli – Evasione, violenza sessuale, droga e rapina: 4 arresti

Vasto: la Polizia di Stato arresta un 43enne per evasione.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foggia hanno controllato un soggetto a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 2 bustine di mariujana del peso di 1,9 grammi ed una di cocaina del peso complessivo di 1,4 grammi.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che lo stesso, identificato per un 43enne napoletano, era sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.

Pertanto, il prevenuto è stato tratto in arresto per evasione e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Quartieri Spagnoli: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato per violenza sessuale.

Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in vico Conte di Nola per la segnalazione di rapina all’interno di una struttura ricettiva.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato due persone che avevano bloccato un giovane in un giardino di pertinenza dello stabile.

Dalle attività di seguito esperite è emerso che, poco prima, cinque soggetti, tra cui il giovane, avevano dapprima abusato sessualmente di una delle vittime e successivamente rapinato le stesse aggredendole fisicamente per poi danneggiare la struttura.

Per tali motivi, un 28enne napoletano è stato tratto in arresto per violenza sessuale di gruppo, rapina e danneggiamento.

Centro storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 27enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in piazza Capuana un uomo che ha ceduto qualcosa, in cambio di denaro, ad una persona che ha tentato di allontanarsi velocemente.

I poliziotti insospettiti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed il prevenuto, accortosi della loro presenza, ha tentato invano di darsi alla fuga ma, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina del peso di circa un grammo; l’acquirente, invece, è stato bloccato poco distante e trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, un 27enne della Guinea, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nella giornata di mercoledì, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Napoli hanno tratto in arresto, in Via Argine, all’ingresso del Centro Commerciale Neapolis, un pregiudicato 47enne del quartiere Barra.

In particolare, i poliziotti, a seguito di un incremento di rapine ai danni di autotrasportatori di sigarette, avevano predisposto dei servizi dedicati e, durante uno di questi, hanno notato il predetto che, a bordo di uno scooter e con un’arma in mano, ha avvicinato una persona per sottrarle una scatola di cartone contenente 40 stecche di sigarette.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno dapprima disarmato e successivamente bloccato l’indagato traendolo in arresto per tentata rapina aggravata.

Il 47enne è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale a disposizione dell’A.G.