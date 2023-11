Napoli – Evade dai domiciliari, sorpreso in strada dalla Polizia

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso e riconosciuto in via Stasi un 36enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, che alla vista degli operatori aveva, invano, tentato di eludere il controllo.

Il predetto, pertanto, è stato tratto in arresto per evasione ed altresì denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli poiché trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso ed è stato, altresì, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere poiché sorpreso anche con un coltello a serramanico.